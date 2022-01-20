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جديد المناطق > تحديد موعد عملية الطفل براك يوم الاثنين القادم.. ووالده: ما يهمنا “تخلص ابني من أجهزة التنفس”
20/01/2022   10:52 م

تحديد موعد عملية الطفل براك يوم الاثنين القادم.. ووالده: ما يهمنا “تخلص ابني من أجهزة التنفس”

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حدد الفريق الطبي المشرف على حالة الطفل براك الشمري في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني يوم (الإثنين) القادم موعدا لإجراء العملية الجراحية، وذلك عقب أسبوع من إخلائهم من الكويت للسعودية.

وكشف حسين الشمري (والد الطفل براك) لـ”أخبار 24″، أن العملية التي سيخضع لها ابنه الاثنين القادم هي لتعديل انحناء العمود الفقري، مشيرًا بحسب الأطباء إلى أنه عقب العملية ستتضح الأمور من ناحية استطاعة ابنه الوقوف وعودة تنفسه بشكل طبيعي من عدمه.

وأضاف: “نحن متفائلون لما بعد العملية، فوقوفه بيد الله، ولكن المهم هذه الفترة هو تخلص براك من أجهزة التنفس لتكون تلك هي بشارة الخير”.

وأضاف الشمري: “الأمل بالله بأن يعود براك للتنفس الطبيعي وأن يكون باستطاعته الأكل والشرب مثل السابق”.

الطفل براك

تحديد موعد عملية الطفل براك يوم الاثنين القادم.. ووالده: ما يهمنا “تخلص ابني من أجهزة التنفس”

جديد المناطق
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