مُختص يوضح متى يكون الشخص مخالطاً لمصاب بـ”كورونا”.. ومدة الحجر للمحصن وغير المحصن

تحدث طبيب الأسرة، الدكتور سعود الشهري، عن الوقت الذي يكون فيه الشخص مخالطاً لمصاب بفيروس “كورونا”، ومدة الحجر التي يحتاجها المُحصن وغير المُحصن في حالة المخالطة.
وأوضح الشهري، أن المُخالط هو الشخص الذي جلس مع مُصاب بفيروس “كورونا” وكانت المسافة بينهما نحو مترين تقريباً على أن يصل مجموع الوقت الذي جلسا فيه سوياً إلى قرابة 15 دقيقة خلال 24 ساعة.
ونوه إلى أن المُحصن الذي خالط مصاباً ولم تظهر عليه أي أعراض بعد المخالطة لا يحتاج إلى حجر، وأما غير المُحصن الذي خالط وظهرت عليه أعراض فإنه يحتاج إلى 4 أيام حجر على أن يُجري مسحة “كورونا” وفي حال استمرار النتيجة إيجابية يكمل الحجر لمدة 3 أيام أخرى. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه في حال كان المخالط غير مُحصن وظهرت عليه أعراض أو لم تظهر فإنه يحتاج إلى عزل لمدة 7 أيام، على أن يتبعها بثلاثة أيام أخرى إذا كانت نتيجة مسحة “كورونا” إيجابية.
ذبحتونا بمخالط مخالط
طيب متى يسمى الواحد مخالط‼️☹️ pic.twitter.com/t6KrpmCA6J
— سعود الشهري (@saud_alshehry_) January 20, 2022