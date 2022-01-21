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جديد المحليات > “تقويم التعليم” تمنح موظفيها إذنًا 4 ساعات لمرافقة أبنائهم الطلبة في العودة الحضورية
21/01/2022   12:08 م

“تقويم التعليم” تمنح موظفيها إذنًا 4 ساعات لمرافقة أبنائهم الطلبة في العودة الحضورية

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منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موظفيها الآباء والأمهات الإذن بـ 4 ساعات يوميا لمدة 3 أيام خلال أول أسبوعين من الدراسة؛ وذلك لمرافقة أبنائهم الطلبة ودعمهم للعودة الحضورية الآمنة.

وأبانت الهيئة أن ذلك يأتي تقديرا للزملاء والزميلات الآباء والأمهات واستشعارا لمسؤوليتهم التربوية تجاه أطفالهم وتشجيعًا لأبنائهم على التأقلم مع الأجواء المدرسية وبدء العودة الحضورية للمدارس للمراحل الأولية ورياض الأطفال اعتبارا من الأحد المُقبل.

جدير بالذكر أن الهيئة شددت على منسوبيها بضرورة تبليغ الرئيس المباشر للتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية بشأن الإذن الذي منح لهم في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” تمنح موظفيها إذنًا 4 ساعات لمرافقة أبنائهم الطلبة في العودة الحضورية

جديد المحليات
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