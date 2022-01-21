الحمل خارج الرحم.. أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وطرق التشخيص والعلاج

يُعتبر الحمل خارج الرحم أو الحمل المنتبذ حالة نادرة تحدث عند تطور الجنين في قناة فالوب الواقعة خارج تجويف الرحم، حيث تتلقى القناة البويضة المخصبة في حالة خروجها من المبيض خلال عملية الإباضة.
ويعود الجنين إلى موضعه الطبيعي في بعض الحالات داخل تجويف الرحم، وذلك بعد مرور 3 أيام على الإخصاب، إلا أنه توجد بعض الحالات التي يتطوّر فيها الجنين داخل عنق الرحم أو فوق المبيض.
وفيما يلي نستعرض أبرز أسباب وأعراض ومضاعفات وطرق التشخيص والعلاج للحمل خارج الرحم:
الأسباب وعوامل الخطر
ويحدث الحمل خارج الرحم نتيجة وقوع ضرر في قناة فالوب، بسبب الإصابة بالعدوى أو الخضوع لعملية جراحية في الماضي، أو نتيجة استخدام اللولب الرحمي.
وتتضمّن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض، وجود أمراض في الحوض، وزيادة عمر الحامل عن 35 عاماً، وحدوث العدوى بأمراض منقولة جنسياً، والإفراط في تعاطي الأدوية المحفزة للخصوبة، والتعرّض في السابق لحمل خارج الرحم. وفق “أخبار 24”.
الأعراض
وتتنوّع الأعراض السريرية للحمل خارج الرحم، ومنها أعراض مبكرة مثل الشعور بآلام في البطن والحوض،وتأخر موعد نزول دم الحيض المتوقع، والحصول على نتيجة إيجابية لفحص الحمل.
فيما تتضمّن الأعراض اللاحقة للحمل خارج الرحم؛ حدوث نزيف مهبلي خفيف أو غير مُنتظم، وظهور بقع، وألم وانتفاخ مفاجئ في البطن، والشعور بالضعف العام، وحدوث دوار أو إغماء، والتعرّض لنزيف غزير في جوف البطن، وألم في الأكتاف أو عند التنفس العميق نتيجة تحفيز الحجاب الحاجز، والشعور بالضغط في منطقة الفتحة الشرجية.
المضاعفات والتشخيص والعلاج
قد يؤدّي تطوّر الحمل داخل قناة فالوب إلى مجموعة من المضاعفات، وأبرزها: “تمزق جدار القناة، وحدوث نزيف في الأوعية الدموية المغذية لكيس الحمل باتجاه جوف البطن، وحدوث صدمة دموية المنشأ، والتعرّض لخطر الوفاة”.
وتشمل الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض، فحوصاً مخبرية مثل اختبار βhCG في الدم، والذي يقيس حجم وتركيز الهرمون الذي يتم إفرازه من قِبل نسيج الحمل المتطور، إلى جانب الفحص بتصوير الحوض بالأمواج الفوق صوتية.
فيما يضطّر الطبيب المعالج للتخلص من الحمل لحماية الأم من الإصابة بمضاعفات خطيرة، وذلك عبر الحقن بدواء ميثوتريكسيت المثبط لنمو الخلايا وانقسامها، أو عبر العلاج الجراحي أو التنظيري لإزالة الحمل في حالة حدوث نزيف.