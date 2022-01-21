تستوعب 30 راكباً.. تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة تتسع لنحو 30 راكباً، وذلك لنقل الزوار من وإلى البلدة القديمة.
وأوضحت الهيئة أنها تقدم حلولاً للتنقل الذكي تعزيزاً لتجارب السكان والزوار، وذلك ضمن رحلة في طريق الاستدامة للمحافظة على الإرث الطبيعي والحضاري في العلا.
نُقدم في #العلا حلولًا للتنقل الذكي بالشراكة مع @RATPgroup تعزيزًا لتجارب السكان والزوّار، وتستوعب أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة 30 راكبًا تنقلهم من وإلى #البلدة_القديمة. pic.twitter.com/G5ayntTCts
— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) January 20, 2022
وفق “أخبار 24”.