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جديد المناطق > تستوعب 30 راكباً.. تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في العلا
21/01/2022   7:06 م

تستوعب 30 راكباً.. تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في العلا

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة تتسع لنحو 30 راكباً، وذلك لنقل الزوار من وإلى البلدة القديمة.

وأوضحت الهيئة أنها تقدم حلولاً للتنقل الذكي تعزيزاً لتجارب السكان والزوار، وذلك ضمن رحلة في طريق الاستدامة للمحافظة على الإرث الطبيعي والحضاري في العلا.

وفق “أخبار 24”.

تستوعب 30 راكباً.. تدشين أول مركبة كهربائية ذاتية القيادة في العلا

جديد المناطق
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