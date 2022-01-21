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جديد المحليات > “التجارة” تعلن اكتمال تشكيل مجلس إدارة غرفة الشرقية بتعيين 9 أعضاء بجانب الفائزين بالانتخابات
21/01/2022   7:07 م

“التجارة” تعلن اكتمال تشكيل مجلس إدارة غرفة الشرقية بتعيين 9 أعضاء بجانب الفائزين بالانتخابات

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الجمعة)، اكتمال تشكيل مجلس إدارة غرفة الشرقية، بصدور قرار وزير التجارة بتعيين 9 أعضاء، لينضموا للفائزين عن طريق الانتخابات.

وشملت قائمة المعينين بقرار من الوزير، كلًا من عبدالعزيز العثمان، وقصي الجشي، ومحمد المجدوعي، ونوف التركي، وبدر الرزيزا، وفهد السبيعي، وبدر العبدالكريم، وعبدالرحمن البسام، وماجد الجميح.

فيما شملت قائمة الفائزين عن طريق الانتخابات، كلًا من حمد الحماد، وأغاريد عبدالجواد، وناصر الأنصاري، وسعد البوعينين، وناصر الهاجري، وحمد الخالدي، وحمد البوعلي، ومحمد الراشد، وفهد المطيري. وفق “أخبار 24”.

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، قد استبعدت أحد المترشحين، لمخالفته ضوابط الحملات الانتخابية.

“التجارة” تعلن اكتمال تشكيل مجلس إدارة غرفة الشرقية بتعيين 9 أعضاء بجانب الفائزين بالانتخابات

جديد المحليات
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