بالفيديو والصور.. نيران “التعاون” الصديقة تمنح “النصر” وصافة الدوري

خطف فريق النصر فوزًا هامًا أمام نظيره التعاون، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري.
وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب التعاون عون السلولي بالخطأ في مرماه بالدقيقة (80) ليمنح النصر نقاط المباراة الثلاثة.
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 35 في وصافة الدوري، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 17 في المركز 13.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
شهر الحكم في الدقيقة (4) البطاقة الصفراء للاعب النصر، مارتينيز.
وسدد لاعب النصر، تاليسكا كرة في الدقيقة (6) تصدى لها دفاع التعاون.
وردّ لاعب التعاون، سميحان النابت في الدقيقة (13) بتسديدة تصدى لها دفاع النصر.
وسدد لاعب التعاون، تاوامبا في الدقيقة (21) كرة ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وردّ لاعب النصر تاليسكا بتسديدة جديدة في الدقيقة (26) تصدى لها دفاع التعاون ثم سدد مرة أخرى في الدقيقة (28) ولكنها مرت خارج المرمى.
وسدد لاعب التعاون، ألفارو ميدران كرة في الدقيقة (33) ولكنها مرت خارج المرمى، ثم سدد زميله فهد الرشيدي كرة في الدقيقة (35) تصدى لها دفاع النصر.
وتصدى حارس مرمى نادي النصر، وليد عبدالله في الدقيقة (36) لأخطر كرات الشوط الأول بعد عدة تسديدات من لاعبي التعاون من داخل منطقة جزاء النصر.
وردّ لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة (42) بتسديدة تصدى لها دفاع التعاون قبل أن يتصدى حارس التعاون، كاسيو أنجوس، في الدقيقة (45) لرأسية لاعب النصر خالد الغنام.
ودفع مدرب النصر، روسو مع بداية الشوط الثاني باللاعب سامي النجعي بدلًا من عبدالفتاح آدم.
وسدد لاعب النصر، خالد الغنام في الدقيقة (49) كرة مرت بعيدة عن مرمى التعاون.
وأشهر الحكم في الدقيقة (52) البطاقة الصفراء للاعب النصر، أنسيلمو بعد كرة مشتركة مع لاعب التعاون.
وسدد لاعب النصر، خالد الغنام مرة أخرى كرة في الدقيقة (55) تصدى لها دفاع التعاون، قبل أن يرد لاعب التعاون ألفارو ميدران بتسديدة في الدقيقة (58) ولكنها مرت بعيدة عن المرمى.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (60) بطاقة صفراء ضد لاعب التعاون، عبدالملك العييري.
وسدد لاعب النصر، سامي النجعي كرة في الدقيقة (63) تصدى لها دفاع التعاون قبل أن يُرسل زميله خالد الغنام رأسية مرت خارج المرمى. وفق “أخبار 24”.
وسدد لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة (66)، مرت بعيدة عن المرمى قبل أن يُجري مدرب التعاون تبديلاً في الدقيقة (67) بالدفع باللاعب حسن العمري بدلاً من عبدالملك العييري.
وتصدى حارس مرمى التعاون، كاسيو أنجوس في الدقيقة (73) لتسديدة لاعب النصر أنسيلمو، قبل أن يدفع مدرب النصر روسو في الدقيقة (77) باللاعب عبدالله الخيبري بدلًا من علي الحسن وباللاعب ماشاريبوف بدلاً من بيتي.
وسدد لاعب النصر، خالد الغنام في الدقيقة (78) كرة تصدى لها حارس التعاون، أنجوس.
وسجل لاعب التعاون عون السلولي في الدقيقة (80) هدف فريق النصر بالخطأ في مرماه.
هدددددف!⚽️
د80′ الهدف الأول لـ النصر عن طريق عون السلولي “بالخطأ في مرماه”
التعاون 0 × 1 النصر#التعاون_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/38Okd32CAZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 21, 2022