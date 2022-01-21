بالفيديو.. متحدث أمانة المنطقة الشرقية: هذه الأنشطة ستقدم في أول نادٍ اجتماعي لفئة كبار السن

قال متحدث أمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، إن الأمانة تعمل على أول مشروع من نوعه في المملكة لفئة كبار السن بإنشاء ناد اجتماعي خاص بهم، وسيقدم فيه العديد من الأنشطة.
وأكد “الصفيان”، خلال حديثه في برنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن هذه الأنشطة تشمل أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية بما يمنحهم فرصة لشغل أوقات فراغهم، فضلا عن معارض وفعاليات سيتم أيضا تنظيمها في هذا الإطار.
ونوه بأن المشروع يأتي ضمن مبادرة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث أمانة المنطقة الشرقية: نعمل على أول مشروع من نوعه في #المملكة لفئة كبار السن بإنشاء ناد اجتماعي خاص بهم وبأسرهم #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/a1Wwiq3MP7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2022