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جديد المناطق > بعد مقطع متداول.. “أمانة جدة” تغلق مطعم “شاورما” لمخالفته الاشتراطات الصحية
21/01/2022   7:06 م

بعد مقطع متداول.. “أمانة جدة” تغلق مطعم “شاورما” لمخالفته الاشتراطات الصحية

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أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم (الجمعة)، إغلاق مطعم شاورما في نطاق بلدية البلد بحي البغدادية، وذلك لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وكان مقطع فيديو متداول، قد أظهر فأرًا يأكل من لحم الشاورما، داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة في حي البغدادية بمحافظة جدة.

وبين المقطع، الفأر يعتلي سيخ “الشاورما” المعدة للبيع، ويأكل منها، وسط غياب تام لعمال المطعم، فيما أثار الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المطعم. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، أصدر مطعم وُجِّه له اتهامات بأنه المقصود في المقطع بيانا قال فيه إنه ليس المقصود، حيث إن المطعم الموجود بالمقطع يتقمص نفس الاسم، كما أن شعارهم وخط لوحتهم مختلف.

بعد مقطع متداول.. “أمانة جدة” تغلق مطعم “شاورما” لمخالفته الاشتراطات الصحية

جديد المناطق
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