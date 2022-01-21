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جديد المناطق > تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحًا في مدارس تبوك والحدود الشمالية
21/01/2022   7:06 م

تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحًا في مدارس تبوك والحدود الشمالية

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أعلنت إدارتا تعليم الحدود الشمالية وتعليم تبوك، اليوم (الجمعة)، تأجيل بداية اليوم الدراسي بحيث تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 9 صباحًا طوال الأسبوع القادم بسبب الهبوط الحاد في درجات الحرارة.

وأوضحت الإدارتان أن القرار يأتي حرصًا منهما على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها، ونظرًا لما تشهده المنطقتان وبعض محافظاتهما من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأبان تعليم تبوك أن القرار يشمل المدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال في مدينة تبوك وقرى وهجر تبوك، ومحافظة حقل وضواحيها، ومحافظة تيماء وضواحيها، وقرى محافظة الوجه، وهي الجو، وأبو راكة، والنشيفة، والبليطيح، والفارعة، وأم ضباع، وقرى محافظة أملج منها الشبحة وشتات. وفق “أخبار 24”.

وشددت الإدارتان على ضرورة متابعة أولياء الأمور لتطورات الحالة الجوية، ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون مشاكل صحية، واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة.

تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى 9 صباحًا في مدارس تبوك والحدود الشمالية

جديد المناطق
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