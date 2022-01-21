تسبب الانخفاض الشديد الذي طرأ في درجات الحرارة في تجمد المياه بشلال في تبوك وغدران المياه في حائل.
وأظهر مقطع فيديو، وثقه “تركي العطوي” وبثته “قناة العربية”، تجمد شلال مياه في جبل اللوز بمنطقة تبوك وسقوط كميات من الثلج نتيجة الطقس البارد، في حين وثق مقطع فيديو متداول تجمد غدران المياه في حائل بشكل جعلها تبدو كالزجاج بسبب انخفاض درجات الحرارة بالمنطقة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ويمتد تأثيره على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وشرق مرتفعات عسير. وفق “أخبار 24”.
فيديو لم تشاهده من قبل.. شلال مياه متجمد في #جبل_اللوز شمال غرب #السعودية بعد هبوط درجات الحرارة تحت الصفر المئوي ❄️❄️
تصوير: تركي العطوي
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/HmmRk5WYnA
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 21, 2022