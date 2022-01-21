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جديد المحليات > استشاري يبيّن أسباب تقزّم الأطفال وكيف تتوقّع طول الطفل قبل الولادة
21/01/2022   10:23 م

استشاري يبيّن أسباب تقزّم الأطفال وكيف تتوقّع طول الطفل قبل الولادة

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كشف استشاري الأطفال والغدد الصماء في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور باسم بن عباس، اليوم (الجمعة)، السبب الرئيسي للتقزّم لدى الأطفال وطرق توقّع طول الطفل قبل الولادة.

وأفاد عباس في لقاءٍ له مع برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، بأن سوء التغذية سبب أساسي لإصابة الأطفال بالتقزّم، مشيراً إلى أن سوء التغذية لا يعني قلة الأكل بل يعني عدم تحسين نوعيته.

كما لفت إلى أنه يمكن توقّع طول الطفل قبل الولادة وفقاً لطول الوالدين، ففي حالة المولود الذكر يتم جمع طول الأب وطول الأم ثم يضاف 13 سم إلى المجموع الكلي وقسمة الناتج على اثنين.وفق “أخبار 24”.

أما في حالة المولود الذكر يتم جمع طول الأب وطول الأم ثم يطرح 13 سم من المجموع الكلي وقسمة الناتج على اثنين، نظراً لاختلاف معدل الطول الطبيعي بين الجنسين.

 

استشاري يبيّن أسباب تقزّم الأطفال وكيف تتوقّع طول الطفل قبل الولادة

جديد المحليات
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