استشاري يبيّن أسباب تقزّم الأطفال وكيف تتوقّع طول الطفل قبل الولادة

كشف استشاري الأطفال والغدد الصماء في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور باسم بن عباس، اليوم (الجمعة)، السبب الرئيسي للتقزّم لدى الأطفال وطرق توقّع طول الطفل قبل الولادة.
وأفاد عباس في لقاءٍ له مع برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية، بأن سوء التغذية سبب أساسي لإصابة الأطفال بالتقزّم، مشيراً إلى أن سوء التغذية لا يعني قلة الأكل بل يعني عدم تحسين نوعيته.
كما لفت إلى أنه يمكن توقّع طول الطفل قبل الولادة وفقاً لطول الوالدين، ففي حالة المولود الذكر يتم جمع طول الأب وطول الأم ثم يضاف 13 سم إلى المجموع الكلي وقسمة الناتج على اثنين.وفق “أخبار 24”.
أما في حالة المولود الذكر يتم جمع طول الأب وطول الأم ثم يطرح 13 سم من المجموع الكلي وقسمة الناتج على اثنين، نظراً لاختلاف معدل الطول الطبيعي بين الجنسين.
التقزم لدى الأطفال..
استشاري أطفال وغدد صماء: سوء التغذية سبب أساسي لـ”التقزم”، وسوء التغذية لا يعني “قلة الأكل”، بل يعني تحسين نوعية الأكل#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bwGcTnw8jn
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 21, 2022
التقزم لدى الأطفال..
د.باسم بن عباس استشاري أطفال وغدد صماء- يشرح طرق توقع “طول الطفل/الطفلة” قبل الولادة على حسب طول الأب والأم#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4N0PP2hMXD
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 21, 2022