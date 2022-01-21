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جديد المحليات > برعاية أمير الرياض.. افتتاح المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة 47 شركة محلية وعالمية
21/01/2022   10:22 م

برعاية أمير الرياض.. افتتاح المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة 47 شركة محلية وعالمية

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افتتح وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله السلمان، الدورة 33 من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان SIDC 2022 ، وذلك تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

وينظم هذا المؤتمر الجمعية السعودية لطب الأسنان خلال المدة من 20 إلى 22 يناير الجاري في فندق هيلتون الرياض كأول مؤتمر حضوري في طب الأسنان بالمملكة.

وتتميز هذه الدورة بسعيها في إشراك جميع القطاعات العلمية المختلفة ودعم البحث العلمي والمبادرات الاجتماعية المتعددة، حيث يشارك هذا العام 46 متحدثاً عالمياً ومحلياً من مختلف تخصصات طب الأسنان بإقامة 69 محاضرة علمية.

كما تتميز بـ19 ورشة عمل تعرض أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان عالمياً، وتم اعتماد البرنامج العلمي بـ 24 ساعة تعليم طبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و23.5 ساعة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأسنان ADA.وفق “أخبار 24”.

وسيستمر البرنامج العلمي للمؤتمر ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 47 شركة طبية محلية وعالمية وتعليمية قَدِموا من أكثر من 30 دولة مختلفة.

برعاية أمير الرياض.. افتتاح المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان بمشاركة 47 شركة محلية وعالمية

جديد المحليات
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