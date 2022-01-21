المسند يوضح فرص هطول الأمطار الأيام المقبلة.. وموعد انتهاء الموجة الباردة (فيديو)

استعرض مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، مستجدات الحالة الجوية الباردة التي تمر بالمملكة، موضحًا موعد انتهائها بشكل تام.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “تواصل الرسالة” على قناة “الرسالة”، أن الموجة الباردة الحالية ليست نادرة الحدوث في موسمي “المربعانية” و”الشبط”، مؤكدًا أن المملكة تمر بالموجة الأكثر برودة في فصل الشتاء.
وأضاف أنه من المتوقع استمرار الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من يوم (الأحد) وحتى نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا جديدًا بدرجات الحرارة، ولكن بمعدلات أقل من الموجودة حاليًا.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تشهد الأيام الخمس المقبلة هطولًا للأمطار، متوقعًا أن يدخل موسم “العقارب” منتصف فبراير المقبل.
ما سبب الانخفاض وإلى متى يستمر؟ كل تفاصيل الحالة المناخية في المملكة
مع د. عبدالله المسند – مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية#تواصل_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/dbJyc72zED
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 21, 2022