“للسعودية أوقع على بياض”.. هكذا رد قيادي لبناني على مساعي الملك فهد لإخراج ياسر عرفات آمنًا

استعرض وزير الإعلام الأسبق علي الشاعر، جانبًا من تفاصيل الدعم السعودي للفلسطينيين إبان الحرب الأهلية في لبنان.
أوضح، خلال لقائه في برنامج “السطر الأوسط” على قناة “mbc”، أن الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز استأجر ناقلات بحرية لنقل رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وجميع قادته ورجاله من لبنان إلى أي مكان يريد، وذلك بعد أن اشتد الخناق عليه في لبنان.
وأضاف أن الملك فهد كلفه بأن يتصل بجميع الفرقاء ليرجوهم بألا يُمس أحد بأذى خلال عملية خروج عرفات من الأراضي اللبنانية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن أحد القادة اللبنانيين قال خلال استجابته لمساعي الملك فهد: “بالنسبة للسعودية أوقع على بياض لأني أعرف أن ليس لهم غاية سوى أن يعيش لبنان مستقرًا”، في إشارة إلى موافقته على المطلب السعودي.
صالح القلاب يروي اللحظة التي بكى فيها ياسر عرفات إبان الحرب الأهلية في لبنان.. وتفاصيل الدعم المالي السعودي للفلسطينيين بعد طردهم من لبنان@alrougui
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— السطر الأوسط (@Alsatr_alawsat) January 21, 2022