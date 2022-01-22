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جديد المحليات > صرف التعويضات خلال عامين.. وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية أراضٍ بثلاث مناطق لصالح “الكهرباء”
22/01/2022   8:53 ص

صرف التعويضات خلال عامين.. وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية أراضٍ بثلاث مناطق لصالح “الكهرباء”

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وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على نزع ملكية قطع أراضٍ لصالح الشركة السعودية للكهرباء في مناطق جازان والقصيم وحائل.

وتضمنت القرارات نزع ملكية 6 قطع أراضٍ بمنطقة القصيم بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 81 ألف متر مربع، إلى جانب أراضٍ تصل مساحتها لنحو 1.4 مليون متر في منطقة حائل.

وشملت نزع ملكية جزء من قطعتي أرض على مساحة 9 آلاف متر مربع بمنطقة جازان، حيث ألزمت القرارات الشركة السعودية للكهرباء بإبلاغ أصحاب الحقوق بالتعويضات المُقدرة لهم.وفق “أخبار 24”.

وشددت القرارات على ضرورة قيام الشركة بدفع التعويضات خلال عامين من صدور الموافقة، مع منح أصحاب الحقوق التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات لجان التعويض خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

صرف التعويضات خلال عامين.. وزير الطاقة يوافق على نزع ملكية أراضٍ بثلاث مناطق لصالح “الكهرباء”

جديد المحليات
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