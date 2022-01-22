“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مُثارة تؤثر على أجواء الرياض والمدينة المنورة والشرقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة اليوم (السبت) برياح نشطة.
وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر تتأثر بعوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (10:00) صباحاً، على أن تشمل تلك الحالة الطائف والعرضيات والشفا بمكة المكرمة، وكذلك أجزاء من عسير.
ولفت إلى أن أجواء الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض ستتأثر حتى الساعة (04:00) مساءً برياح نشطة وأتربة مثارة، إلى جانب وقوع نفس الحالة بالأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف والنعيرية بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن منطقة المدينة المنورة خاصة الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع والمناطق المفتوحة والطرق السريعة أيضاً ستتأثر برياح نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة (06:00) مساءً.