نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > ناصر الصالح يوضح تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية قسطرة بالقلب
22/01/2022   8:53 ص

ناصر الصالح يوضح تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية قسطرة بالقلب

+ = -
1509

أوضح الملحن ناصر الصالح، آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه مؤخراً عملية قسطرة في القلب بأحد مستشفيات الرياض.

وطمأن الصالح، محبيه ومتابعيه بشأن حالته الصحية، مقدماً الشكر لكل من سأل عنه خلال فترة مرضه.

وكان الملحن الصالح قد أعلن قبل يومين نجاح عملية قسطرة بالقلب أجريت له في المستشفى العسكري بالرياض.

وفق “أخبار 24”.

ناصر الصالح يوضح تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية قسطرة بالقلب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885194995.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.