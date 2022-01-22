ناصر الصالح يوضح تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية قسطرة بالقلب

أوضح الملحن ناصر الصالح، آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه مؤخراً عملية قسطرة في القلب بأحد مستشفيات الرياض.
وطمأن الصالح، محبيه ومتابعيه بشأن حالته الصحية، مقدماً الشكر لكل من سأل عنه خلال فترة مرضه.
وكان الملحن الصالح قد أعلن قبل يومين نجاح عملية قسطرة بالقلب أجريت له في المستشفى العسكري بالرياض.
تم بحمدالله اجراء عمليه قسطره للقلب هذا اليم في المستشفى العسكري بالرياض ولله الحمد تكللت بالنجاح دعائكم لي بالشفاء يااارب pic.twitter.com/smu9HyzVfa
— ناصر الصالح | Nasser Alsaleh (@nasseralsaleh10) January 20, 2022
وفق “أخبار 24”.