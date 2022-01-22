استشاري: سنواجه متحورات جديدة إذا لم نصل إلى 70% من الجرعة التنشيطية خلال 3 أشهر

كشف استشاري الأمراض المعدية إبراهيم مؤمن، أهمية أخذ الجرعة التنشيطية للقاح كورونا خلال الفترة القادمة.
وأوضح مؤمن خلال حديثه لقناة “الإخبارية” في “نشرة التاسعة”، أن الإصابة السابقة بفيروس كورونا لا تعطي حصانة عالية من فيروس أوميكرون، لافتاً إلى أنه لا بد من وصول نسبة الجرعة التنشيطية للقاح إلى 70% خلال الـ3 أشهر القادمة وإلا سوف تتكون متحورات جديدة.
وأكد أن نسبة الجرعة التحفيزية للقاح كورونا وصلت إلى 17%، مشيراً إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والرجوع إلى القيود التي فرضتها وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس، أسهما في تصحيح المنحنى الوبائي الذي شهدته المملكة خلال الفترة الماضية. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. إبراهيم مؤمن: الإصابة السابقة بـ #كورونا لا تعطي حصانة عالية من #أوميكرون وإذا لم نصل خلال 3 أشهر إلى 70% من الجرعة التنشيطية ستتكون متحورات جديدة #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/sSDnBQ0jNK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 21, 2022