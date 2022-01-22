بالفيديو.. أستاذ فقه يوضح حكم بيع العملات وشرائها

أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم بيع العملات والشروط والضوابط المنظمة لها.
وقال، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه يجوز بيع العملات المختلفة متفاضلة، مثل بيع 100 دولار بـ3 آلاف ريال، وذلك بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد.
وأضاف أنه لا يجوز بيع إحدى العملات والحصول على مقابل أكبر من العملة نفسها، مشددًا على أهمية التفاضل بين العملات لجواز بيعها. وفق “أخبار 24”.
ما الحكم الشرعي لبيع العملات؟ شروط وضوابط
فضيلة الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر – أستاذ الفقه المقارن#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/v9ij01P2yI
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 21, 2022