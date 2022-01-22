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رياضة > بالفيديو.. ممرضة تروي قصة غرق شقيقين دفعتها للمطالبة بتوعية المجتمع بالإسعافات الأولية
22/01/2022   8:51 ص

بالفيديو.. ممرضة تروي قصة غرق شقيقين دفعتها للمطالبة بتوعية المجتمع بالإسعافات الأولية

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روت أخصائية التمريض حليمة عوض، قصة حالة غرق دفعتها لتبني مبادرة كبرى للتوعية بالإسعافات الأولية وطرق الإنعاش الرئوي والقلبي.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “في السعودية” على قناة “السعودية”، أن القصة بدأت عندما كانت برفقة أفراد عائلتها يستمتعون بيومهم أمام البحر في القنفذة، حيث فوجئت فور قدومها بنداءات الحضور باسمها، لاستدعائها من أجل إنقاذ شقيقين يبلغان من العمر 14 و15 عامًا.

وأضافت أن الأشخاص الذين شهدوا الواقعة استغرقوا وقتًا طويلًا للتصرف بالشكل الصحيح، مؤكدة أن فاعل خير حملهما في سيارته واستطاع التواصل مع الإسعاف في منتصف الطريق، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ حياة الصبيين. وفق “أخبار 24”.

وذكرت عوض أن هذه التجربة دفعتها للذهاب إلى مديرها بالعمل لتطالبه بتبني مبادرة لتعزيز وعي جميع أفراد المجتمع بمهارات الإسعاف الأولية، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص الذين شهدوا هذا الموقف ارتكبوا عدة أخطاء في التعامل مع حالة الغرق.

بالفيديو.. ممرضة تروي قصة غرق شقيقين دفعتها للمطالبة بتوعية المجتمع بالإسعافات الأولية

رياضة
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