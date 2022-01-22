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جديد المحليات > إصدار أكثر من 293 ألف تصريح للصلاة والعمرة في المسجد الحرام أمس
22/01/2022   3:00 م

إصدار أكثر من 293 ألف تصريح للصلاة والعمرة في المسجد الحرام أمس

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إجمالي التصاريح التي أصدرتها أمس (الجمعة) للصلاة والعمرة في المسجد الحرام، بلغ أكثر من 293 ألف تصريح، وفي المسجد النبوي أكثر من 11 ألف تصريح.

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار أكثر من 207 آلاف تصريح للصلاة في المسجد الحرام أمس، إضافةً إلى 86 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لإصدار التصاريح بلغ نحو أكثر من 77 ألف تصريح للصلاة، ونحو64 ألفًا للعمرة في المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لتصاريح المسجد النبوي بلغ أكثر من 9 آلاف تصريح لزيارة قبر الرسول، وأكثر من 9 آلاف تصريح أخرى للصلاة في الروضة الشريفة.

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إصدار أكثر من 293 ألف تصريح للصلاة والعمرة في المسجد الحرام أمس

جديد المحليات
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