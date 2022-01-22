“حمدالله”: النصر في قلبي.. وتركيزي الآن مع الاتحاد فقط

طالب محترف الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعدم سؤاله عن ناديه السابق النصر، مؤكدًا أن تركيزه حالياً مع الفريق الذي يحمل شعاره، لافتاً إلى أن النصر لا يزال في قلبه.
وقال حمدالله في تصريحات بعد مواجهة الفريق أمام الفيصلي: “النصر في قلبي وهو نادي عظيم، لكن أتمنى عدم تكرار هذا السؤال مرة أخرى تركيزي الآن مع الاتحاد فقط”.
وأضاف: “الاتحاد لا يتأثر بغياب أي لاعب كون الفريق مليئاً بالنجوم، ونعلم ان المباريات المقبلة ستكون صعبة وبإذن الله نفرح الجمهور نهاية الموسم بالذهب”.وفق “أخبار 24”.
وشارك حمدالله في فوز الاتحاد على الفيصلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وغادر حمدالله نادي النصر بعد فسخ النادي لعقده، لينتقل اللاعب إلى الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث وقع على عقدٍ يمتد لمدة موسم ونصف.