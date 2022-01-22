ناشئ كويتي ينسحب من منافسة لاعب إسرائيلي في بطولة تنس دولية

أعلن لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، أمس (الجمعة) عن انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين، تحت سن 14 عامًا، والمقامة في مدينة دبي بدولة الإمارات.
وكان العوضي قد تمكن من الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي، إلا أنه فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي قرر الانسحاب.
وانطلقت بطولة “باول الدولية للتنس” يوم 17 يناير الجاري، وهي أول بطولة “تن برو” تقام في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس، ويشارك فيها أكثر من 300 لاعب ناشئ من أكثر من 50 دولة. وفق “أخبار 24”.