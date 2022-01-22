أول تعليق من “المالكي” بعد انتقاله إلى الهلال

علق لاعب الهلال الجديد عبدالإله المالكي على ارتداء القميص الأزرق قادمًا من الاتحاد، بعد موافقة ناديه على بيع المدة المتبقية من عقده.
وكتب المالكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جماهير الزعيم الرائعة، اليوم تغمرني سعادة كبيرة بالانضمام لنادي الهلال العريق، ودعت نادٍ كبير وانضممت لكبير آخر”.
وأضاف: “كل الشكر للأستاذ عبدالله المحمدي على جهوده طوال الفترة الماضية، خطوة جديدة أسأل الله تعالى منها التوفيق”.
وتابع:” اليوم أزفّ كلمات الوداع لنادٍ حققت من خلال تمثيله حلم.. أتقدم بجزيل الشكر لمجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أ. أنمار الحائلي ونائبه أ. أحمد كعكي، والشكر موصول للجهازين الفني والإداري وزملائي اللاعبين مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق، أما جماهير العميد، فالشكر لا يفيها”. وفق “أخبار 24”.
وأتم” انتشرت مؤخرًا مجموعة من الأخبار المغلوطة التي روّج لها البعض ولم ولن تزعزع علاقتي بنادي الاتحاد وجماهيره التي كانت السند والسبب في ظهوري بعد فضل الله وتوفيقه.. لن أنساكم”.
وأعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، التعاقد رسميًا مع اللاعب عبدالإله المالكي قادمًا من الاتحاد.
وجرت مراسم توقيع العقد بين اللاعب ونادي الهلال في مقر النادي بالعاصمة الرياض، حيث يمتد العقد حتى 2026.