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جديد المحليات > شاهد.. ماذا قالت أول امرأة تفوز بعضوية الغرفة التجارية بالشرقية؟
22/01/2022   3:03 م

شاهد.. ماذا قالت أول امرأة تفوز بعضوية الغرفة التجارية بالشرقية؟

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أكدت أول سعودية تفوز بانتخابات الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، أن نجاحها جاء عبر دعم الجميع لها من ناخبين وناخبات، وخاصة سيدات المنطقة الشرقية.

وأوضحت عضو الغرفة التجارية بالشرقية، أغاريد عبدالجواد، وفقًا لـ”العربية”، أن والدها كان أكثر الداعمين لها على خوض هذه التجربة الصعبة، فحلمها كان استكمال مسيرته داخل أروقة غرفة الشرقية.

وقالت أغاريد، إن أول ملف ستطرحه، خلال جلسات الغرفة، هو إيصال صوت الناخبين، فمن خلال احتكاكها في فترة الانتخابات لمست الأشياء التى يريدون تحقيقها في قطاع الأعمال.

وكانت وزارة التجارة، قد أعلنت عن اكتمال تشكيل مجلس إدارة غرفة الشرقية، بصدور قرار وزير التجارة بتعيين 9 أعضاء، لينضموا للفائزين عن طريق الانتخابات. وفق “أخبار 24”.

وشملت قائمة المعينين بقرار من الوزير، كلًا من عبدالعزيز العثمان، وقصي الجشي، ومحمد المجدوعي، ونوف التركي، وبدر الرزيزا، وفهد السبيعي، وبدر العبدالكريم، وعبدالرحمن البسام، وماجد الجميح.

فيما شملت قائمة الفائزين عن طريق الانتخابات، كلًا من حمد الحماد، وأغاريد عبدالجواد، وناصر الأنصاري، وسعد البوعينين، وناصر الهاجري، وحمد الخالدي، وحمد البوعلي، ومحمد الراشد، وفهد المطيري.

شاهد.. ماذا قالت أول امرأة تفوز بعضوية الغرفة التجارية بالشرقية؟

جديد المحليات
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