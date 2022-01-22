يسبب تليف الكبد والوفاة.. استشاري يحذر من شرب الكولونيا كبديل للمشروبات الكحولية

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من شرب الكولونيا كبديل للمشروبات الكحولية.
وأوضح النمر، أن شرب الكولونيا كبديل للمشروبات الكحولية يسبب تلف العصب البصري وتليف الكبد، وقد يؤدي إلى الوفاة.
ونوه إلى ضرورة علاج من يتناولون الكولونيا كبديل للمشروبات الكحولية في أقرب فرع لمستشفى الأمل.
بدوره، قال الدكتور منصور المفرج، إنه وصلت إلى عيادته عدة حالات لشباب فقدوا بصرهم كاملا، وذلك بسبب شربهم للكولونيا. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق، من مغبة شرب وتعاطي جميع أنواع الكولونيا واستخدامها كمخدر وذلك لإمكانية تحولها إلى جرعة قاتلة لما تحتويه من السموم الخطرة التي تؤثر على جسم الانسان في فترة تتراوح من يوم إلى 4 أيام.