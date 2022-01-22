أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر ديسمبر2021 مقارنةً بشهر ديسمبر 2020، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى 10 فئات: (الأغذية والمشروبات، والتبغ، والملابس، والسلع الإنشائية، والمنظفات، والصحة، وصيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، والأعلاف والحيوانات الحية، والفنادق والشقق المفروشة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة).
وجاء كلٌ من (كوسة محلي، وعنب لبناني، وخيار محلي، وفاصوليا خضراء، وزيت نباتي (للقلي) العربي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (هيل هندي، وهيل أمريكي، ورمان هندي، وبرتقال أبوسرة مصري، وتين محلي، وبن حب/ لقمتي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها. وفق “أخبار 24”.
أما السلع غير الغذائية والخدمات فسجلت (نفقات الحفلات والأفراح، وحفاضات أطفال محلية “بامبرز”، وكشف طبيب أسنان، وكشف طبيب أطفال، وكشف طبيب عام) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (صابون بودرة للملابس “تايد”، وعقال سوري، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وحلاقة للرجال والأولاد).