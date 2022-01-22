ذكرت مصادر أن وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أصدر قراراً بإلغاء عدد جديد من كتابات العدل في عدد من محافظات المملكة، ودمجها بكتابات عدل أخرى.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن القرار الصادر جاء بناءً على دمج بعض محاكم المحافظات، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة، والذي أقرّ بإلغاء كتابات العدل في محافظات (مرات وثادق ودمجها لشقراء، والرين ودمجها للقويعية، والحريق ودمجها لحوطة بني تميم) بمنطقة الرياض.
وبيّنت أن القائمة شملت منطقة القصيم (محافظات الأسياح والشماسية ودمجها ببريدة)، وفي منطقة حائل (محافظات موقق والغزالة وسميراء ودمجها بحائل )، وفي منطقة الحدود الشمالية ( محافظة العويقلية ودمجها بعرعر )، وفي منطقة عسير ( محافظات الأمواه ودمجها بخميس مشيط ).
كما شملت منطقة الباحة (محافظة الحجرة ودمجها لقلوة، ومحافظة غامد الزناد ودمجها للمخواة )، وفي منطقة نجران ( محافظات حبونا وثار ودمجها بنجران )، منطقة جازان ( محافظة الريث ودمجها ببيش ).
الجدير ذكره أن هذا القرار هو الثاني بدمج كتابات العدل، حيث سبق وأن أصدر الوزير قرارا خلال الشهر الماضي شمل عددًا من المحافظات في المملكة.