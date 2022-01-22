استشارية أسرية: الزواج المبكر دون وعي من أسباب الطلاق .. والفئة العشرينية هي الأكثر عرضة للانفصال

أوضحت المستشارة الأسرية فوزية الوقيت، أن الزواج المبكر دون وعي أو معرفة الهدف من مضمون الزواج من الأسباب الرئيسية لحدوث الطلاق بين الأزواج، مبينة أن الظروف البيئية والمجتمعية والفكرية تغيرت كثيرا.
وأضافت خلال لقائها في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، اليوم (السبت)، أن الزواج في سن العشرين أو أقل أحد أسباب الطلاق، لأن الزوجين ما زالا في طور النمو الجسدي، إضافة إلى ضرر ذلك من ناحية الحمل والرضاعة، كما أن التغذية الحالية أصبح لها دور في تركيب وبناء الأجسام.
وأشارت إلى أن فترة الخطوبة يجب ألا تزيد على 3 أشهر، لأن الهدف منها التعارف حتى الوصول للأفكار المشتركة، لافتة إلى أنه بعد الزواج يحدث صدام بين الزوجين لعدة أسباب منها عدم وجود الوعي واختلاف الفكر والبيئة والمعرفة وتفاوت الفئة العمرية، وتدخل أهالي الطرفين. وفق “أخبار 24”.
وكانت بيانات الهيئة العامة للإحصاء رصدت ارتفاع حالات الطلاق بالمملكة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة 60 %، مبينة أن عام 2022 شهد حدوث 7 حالات طلاق كل ساعة في المملكة، بمعدل 3 حالات طلاق لكل 10 حالات زواج.
فيديو | ارتفاع الطلاق في #المملكة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة 60 %
واستشارية أسرية: من الأسباب الرئيسية للطلاق هي الزواج المبكر دون وعي.. والفئة العشرينية هي الأكثر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Ti3hBTUq7f
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2022