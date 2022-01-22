الرياض 2 وطريف -3.. تعرف على أدنى درجات الحرارة المسجلة فجر السبت بالمملكة

استمرت درجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر السبت، في الانخفاض على معظم مناطق المملكة، في ظل الموجة الباردة التي تشهدها المملكة خلال الفترة الحالية.
وسجلت طريف أدنى درجة حرارة في المملكة بـ -3 مئوية، تلتها القريات ورفحاء بـ -2 مئوية، فيما سجلت كل من عرعر وتبوك وحفر الباطن 1 تحت الصفر، وسكاكا صفر مئوية، ثم حائل والقصيم بـدرجة واحدة مئوية، فيما بلغت درجة الحرارة في مدينة الرياض درجتين مئويتين.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع أن يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم (السبت) على أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. وفق “أخبار 24”.