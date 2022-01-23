“التعليم” تكشف مصير الدراسة بفصول الابتدائي ورياض الأطفال حال رصد إصابات بـ”كورونا”

كشفت وزارة التعليم، عن مصير استمرار العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية في حال رصد حالات مُصابة بـ”كورونا” بين طلاب مرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال.
وأوضحت الوزارة، أنه في حال رصد حالة واحدة تنتمي لفصل واحد فإنه يتم حصر المُخالطين لهذه الحالة والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المُخالطين في المجتمع، وكذلك تشديد الإجراءات الاحترازية وعدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى.
وبيّنت أنه في حال ظهور حالتين أو أكثر مُخالطة للحالة الأولى تنتمي للفصل نفسه يتم إيقاف العمل بالفصل لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 5 أيام، مع تحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصل وحصر المُخالطين والتعامل معهم حسب التحديثات الخاصة بالتعامل مع المُخالطين بالمجتمع. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه في حال رصد حالة تنتمي لفصل مختلف ومخالط بشكل وثيق يُجرى تعليق العمل بالفصول التي رُصدت فيها الحالات من 2 إلى 5 أيام، وتحديد الفترة المناسبة لتعليق الدراسة بالفصول الأخرى بالمدرسة، وحصر المُخالطين والتعامل معهم حسب تحديثات “وقاية”.