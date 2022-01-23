مُختص يتحدث عن أسباب تفاوت أسعار خدمات صيانة السيارات بالمملكة.. ويطالب بهذا الأمر

تحدث المُختص في قطع غيار وصيانة السيارات، معاذ الدوسري، عن أسباب تفاوت أسعار خدمات الصيانة بالمملكة، ومدى حاجة هذا القطاع لتنظيم خاص يحمي المستهلك على أرض الواقع.
وقال الدوسري في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن تفاوت أسعار الخدمات التي تقدمها الورش بهذا الشكل يعود إلى عدم وجود معايير واضحة لتحديد أو قياس الأسعار.
وأضاف أن جائحة “كورونا” تسببت في زيادة أسعار قطع الغيار وهو ما دفع الورش لرفع أسعار الخدمات لكن الأمور تتفاوت حسب الضمان والتقنية المُستخدمة، بالإضافة إلى أن هناك تأثيراً أيضاً لمسألة العرض والطلب على الأسعار. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن سوق قطع غيار وصيانة السيارات في المملكة يحتاج إلى تنظيم خاص لحماية المُستهلك على أرض الواقع في ظل عدم وجود انضباط فيما يتعلق بجودة الخدمات، إلى جانب اعتماد بعض الورش على فنيين لم يسبق لهم دراسة الميكانيكا.
معاذ الدوسري – مختص في قطع غيار وصيانة السيارات:
لا يوجد معايير لتحديد او قياس أسعار ورش صيانة السيارات وهناك تفاوت واضح، والجائحة ساهمت في زيادة أسعار قطع الغيار#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/XRCgzsVMbM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 22, 2022
معاذ الدوسري – مختص في قطع غيار وصيانة السيارات:
قطاع صيانة السيارات لدينا غير منضبط، والخدمات المقدمة سيئة رغم ارتفاع الاسعار#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tXziYyfgFn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 22, 2022