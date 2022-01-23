شاهد.. ردود فعل عدد من طلاب الابتدائية بعد عودة الدراسة حضوريًا

عبر عدد من طلاب المرحلة الابتدائية عن سعادتهم بالعودة للدراسة الحضورية، اليوم (الأحد)، بعد انقطاع قارب عامين بسبب أزمة جائحة كورونا.
وقال أحد طلاب الصف السادس بإحدى مدارس منطقة القصيم، إنه سعيد لرؤية زملائه ومعلميه مجدداً، مؤكداً أن المدرسة كانت مهيأة ومجهزة لاستقبالهم، كما تم استقبالهم بالورود والهدايا.
كما رحب طالب آخر خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، بزملائه العائدين للدراسة الحضورية، معبراً عن أمله أن يحرز النجاح والتفوق المطلوبَين في هذا العام الدراسي.وفق “أخبار 24”.
وعاد نحو 3.5 مليون طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى مقاعد الدراسة اليوم، وذلك في أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية، وما يزيد على 4800 روضة، بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وسط بيئة تعليمية آمنة صحياً، ومعززة للتحصيل الدراسي.
فيديو | ردود أفعال طلاب المرحلة الابتدائية في #القصيم بعد العودة حضوريا إلى مقاعد الدراسة #الإخبارية pic.twitter.com/iasF3ujaWB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2022
فيديو | طالب من المرحلة الابتدائية يعبر عن مشاعره لزملائه الطلاب بعد العودة حضوريا#الإخبارية pic.twitter.com/8tEBE71cbm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2022