استقبلت المدارس بمختلف محافظات ومناطق المملكة اليوم (الأحد)، طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالورود والهدايا، وذلك في أول يوم لهم على مقاعد الدراسة حضورياً بعد انقطاع دام لعامين، وسط إجراءات احترازية وبيئة تعليمية آمنة.
وأظهرت صور جانباً من استقبال إدارات المدارس بالمناطق المختلفة لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بالمدارس، وذلك بعد انقطاع نحو عامين منذ قرار تعليق الدراسة حضوريًّا في 14/ 7/ 1441هـ نتيجة للظروف التي فرضتها الجائحة.
ويعود نحو 3.5 مليون طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، إلى مقاعد الدراسة، وذلك في أكثر من 13 ألف مدرسة ابتدائية، وما يزيد على 4800 روضة بجميع مناطق ومحافظات المملكة، وسط بيئة تعليمية آمنة صحياً، ومعززة للتحصيل الدراسي.وفق “أخبار 24”.
وأعدّت المدارس برامج استقبال للطلاب والطالبات، خاصة الطلبة الجدد في الصفوف الأولية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، من خلال اللافتات الترحيبية والملصقات التوعوية، كذلك النصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع المدرسي، إضافة إلى تنظيم يومهم الدراسي وتأمينه صحياً من وقت خروجهم من المنزل حتى عودتهم إليه، مروراً بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحافلات والمسارات الطلابية داخل المدارس.