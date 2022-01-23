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رياضة > “غوميز” يحتفل بعيد ميلاد ابنته “يزاتيس”: أتمنى لكِ حياة جميلة وطويلة
23/01/2022   1:05 م

“غوميز” يحتفل بعيد ميلاد ابنته “يزاتيس”: أتمنى لكِ حياة جميلة وطويلة

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احتفل محترف الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعيد ميلاد ابنته “يزاتيس”، أمس (السبت)، متمنيًا لها حياة طويلة مفعمة بالجمال والسعادة.

ونشر غوميز صوراً له مع ابنته “يزاتيس” في أحد المنتجعات الساحلية وقال تعليقا عليها: “يصادف اليوم الذي أتيتِ فيه إلى العالم، تملئيننا (أنا وأمك وإخوتك) بالفرح دوماً”.

وأضاف: “إنه لمن دواعي سروري أن أراكِ تضحكين وتنمُوين وتتعلمين وتشاركين.. نتمنى لكِ عيد ميلاد سعيدًا يزاتيس وحياة جميلة وطويلة”.وفق “أخبار 24”.

ويحرص غوميز على مشاركة متابعيه بعض لحظاته العائلية مع أسرته في السعودية، كما يتفاعل مع المناسبات والفعاليات المقامة في المملكة حيث زار من قبل موسم الرياض وارتبط اسمه بالقهوة السعودية التي يحرص على تناولها خلال احتفاله بتسجيل الأهداف مع الهلال.

“غوميز” يحتفل بعيد ميلاد ابنته “يزاتيس”: أتمنى لكِ حياة جميلة وطويلة

رياضة
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