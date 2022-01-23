استشاري باطنة يُحذر من خطورة الاستخدام العشوائي لإبر الوزن

حذّر استشاري أمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء، الدكتور وليد البكر، من خطورة الاستخدام العشوائي لإبر الوزن دون الرجوع للطبيب المُختص.
وقال البكر خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك موانع لاستخدام تلك الإبر تختلف من مريض إلى آخر حسب حالته، مشيراً إلى أن مضاعفات الاستخدام الخاطئ لتلك الحقن تصل إلى حالة الغثيان الشديد والالتهابات الحادة.
ونوه إلى أن أخذ هذه الحقن يعمل على تحفيز هرمون داخل جدار الأمعاء يكون دوره إعطاء إشارة بالشبع في حال تناول الطعام، ومن ثم يزيد ذلك من نسبة الشبع ويُقلل من شهية تناول الحلويات والسكريات وغير ذلك. وفق “أخبار 24”.
د.وليد البكر.. استشاري أمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء: الاستخدام العشوائي لإبر الوزن يسبب مشكلات كبيرة للجسم .. وهكذا تعمل في الأعضاء الداخلية@DrWaleedalbaker#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uIVDmh37Gb
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 22, 2022