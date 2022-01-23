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رياضة > الحائلي: لا ننظر لأي منافس وهدفنا الدوري.. ولن أرد على أحد
23/01/2022   1:05 م

الحائلي: لا ننظر لأي منافس وهدفنا الدوري.. ولن أرد على أحد

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علق رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي على فوز فريقه الصعب أمام الفيصلي بدوري المحترفين، مؤكدًا أن الفريق لا ينظر لأي منافس وهدفه فقط تحقيق البطولة.

وقال الحائلي في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “فريق الاتحاد بطل ومتصدر، ولم نشاهد أي هجمة للفيصلي رأينا 10 لاعبين يدافعون”.

وأضاف: “لا ننظر لأي منافس، وندخل كل مباراة كبطولة وألف شكر للجماهير واللاعبين الذين يضحون بأشياء كثيرة من أجل النادي والإدارة تقدر ذلك”.

وتابع: “أحمد شراحيلي صفقة جيدة وسيكون مساندًا لباقي اللاعبين ، وكل تركيزي على فريقي ولن أرد على أحد ونهاية الموسم لكل حادثٍ حديث “. وفق “أخبار 24”.

وكان الاتحاد قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري المحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

الحائلي: لا ننظر لأي منافس وهدفنا الدوري.. ولن أرد على أحد

رياضة
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