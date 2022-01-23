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رياضة > الاتحاد يواجه نيوكاسل الإنجليزي.. تعرف على موعد المباراة
23/01/2022   1:05 م

الاتحاد يواجه نيوكاسل الإنجليزي.. تعرف على موعد المباراة

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كشفت مصادر صحفية، عن إقامة مباراة ودية بين الاتحاد ونيوكاسل الإنجليزي، خلال فترة التوقف الدولي بسبب خوض المنتخب الوطني لمواجهتي عمان واليابات في تصفيات كأس العالم 2022.

وأوضحت المصادر، أنه تقرر أن يخوض فريق الاتحاد، يوم الجمعة القادم، مواجهة ودية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والذي يقيم معسكره الإعدادي في مدينة جدة بداية من اليوم.

وكان الاتحاد قد حقق فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 18 بدوري المحترفين. وفق “أخبار 24”.

ويحتل الاتحاد المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

الاتحاد يواجه نيوكاسل الإنجليزي.. تعرف على موعد المباراة

رياضة
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