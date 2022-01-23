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رياضة > النصر يمنح “تاليسكا” إجازة استثنائية.. وعودة التدريبات الأربعاء
23/01/2022   1:05 م

النصر يمنح “تاليسكا” إجازة استثنائية.. وعودة التدريبات الأربعاء

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قررت الإدارة الفنية بنادي النصر، بقيادة الأرجنتيني ميغيل روسو، منح اللاعبين غير المنضمين للمنتخبات الوطنية، راحة لمدة أربعة أيام وذلك حتى يوم الثلاثاء القادم والعودة بعدها للاستعداد لمنافسات ما تبقى من مباريات دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستبدأ يوم الأحد 6 فبراير.

وسمح مدرب النصر، للاعب البرازيلي تاليسكا بإجازة استثنائية سيغادر فيها الرياض لظروفه الأسرية الخاصة.

ويغيب عن النصر عدد من الأسماء المنضمة للمنتخبات الوطنية وهم أمين بخاري وسلطان الغنام وخالد الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله الخيبري وعلي الحسن وسامي النجعي للمنتخب الأول، ونواف العقيدي ومنصور الشمري للمنتخب الأولمبي، وفينسنت أبو بكر مع منتخب الكاميرون وجلال الدين ماشاريبوف مع المنتخب الأوزبكي. وفق “أخبار 24”.

وفي سياق آخر، بدأ المحترف الجديد في نادي النصر جونثان رود ريغز عمليات الفحوصات والاستشفاء من فيروس كورونا.

النصر يمنح “تاليسكا” إجازة استثنائية.. وعودة التدريبات الأربعاء

رياضة
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