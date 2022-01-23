تقدم خدماتها لهم عن بعد.. “المدينة الطبية” بجامعة الملك سعود تقرر تخفيض استقبال مرضى عيادات الطب النفسي إلى 25 %

أكد مصدر أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود قررت تخفيض أعداد مرضى عيادات الطب النفسي بنسبة 25%، ومن تستدعي حالته الصحية الرعاية يحصل عليها عن بعد، وذلك لتقليل الازدحام في غرف الانتظار.
وأوضح المصدر لـ”أخبار 24″ أن القرار الصادر جاء حفاظاً على سلامة المرضى من فيروس كورونا ومتحوراته، مبينًا أنه لن يتم تخفيض السعة السريرية لأجنحة الطب النفسي، وستكون كما هي عليه منذ بداية أزمة كورونا.
وأضاف أن أي مريض منوم ويتبع قسم الطب النفسي في أي من أقسام التنويم وتحسنت حالته النفسية لدرجة أنه يمكن خروجه للبيت، يتم إخراجه على الفور، حتى لو كانت حالته إيجابية بكورونا، ويُطلب منه إكمال العزل في البيت.
وبين أنه يُستثنى من ذلك من لديهم أعراض كورونا، حيث سيتم استشارة فريق كورونا الباطني من أجل إمكانية نقل المريض لاستكمال علاجه في الأجنحة المخصصة للعزل.