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جديد المناطق > بتوجيه من أمير القصيم.. تشكيل مجلس استشاري لترميم منازل الأسر المحتاجة بالمنطقة
23/01/2022   6:58 م

بتوجيه من أمير القصيم.. تشكيل مجلس استشاري لترميم منازل الأسر المحتاجة بالمنطقة

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وجه أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، اليوم (الأحد)، بتشكيل مجلس استشاري لجمعية تراميم، يضم في عضويته المساهمين في أعمال الخير من الأشخاص والمقاولين للمشاركة في ترميم المنازل.

وأعرب أمير القصيم عن تطلعه لأن تصبح الجمعية كيانًا خيريًا يترجم كل الجهود لهذا العمل الخيري الاستثنائي، مبديًا اعتزازه بما حققه فريق سخاء التطوعي من جهود عظيمة في ترميم مساكن المحتاجين.

جاء ذلك خلال تسلّم الدكتور فيصل بن مشعل، من المدير التنفيذي لجمعية الإسكان الأهلية عبدالله الخليوي التقرير النهائي للمبادرة التي تُعنى بترميم منازل الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية وتكريم المساهمين بدعم المبادرة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.وفق “أخبار 24”.

كما استمع إلى شرح من قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان الدبيخي، عن الجهود التي بُذلت في ترميم 5 منازل، تمثل في صيانة المنازل من الكهرباء والدهان والسباكة، والتأثيث وتقديم السلال الغذائية لمدة عام كامل.

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بتوجيه من أمير القصيم.. تشكيل مجلس استشاري لترميم منازل الأسر المحتاجة بالمنطقة

جديد المناطق
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