حديقة الملك سلمان ترسي عقد الإنشاء على شركة وطنية.. وتبدأ العمل على “مركز الزوار” بمساحة 90 ألف متر مربع

أعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان عن بدء العمل في مركز الزوار بالحديقة، حيثُ يُعد مركز زوار الحديقة فريدًا من نوعه بضمه مشتلا للنباتات، وقاعة متعددة الاستخدامات، وقاعات للاجتماعات، وصالات للمعارض، فضلًا عن عدد من المطاعم والمقاهي.
ترسية العقد على إحدى الشركات الوطنية
وأوضحت المؤسسة أنها أرست العقد على إحدى الشركات الوطنية على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن التصميم الهندسي لمركز زوار حديقة الملك سلمان يعتمد على مبادئ العمارة السلمانية، واستخدام المواد التقليدية مع تفعيلها من خلال عناصر التصميم والبناء الحديث، على أن تكون صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، مع إمكانية الاستفادة من التهوية الطبيعية أثناء تغير الفصول. وفق “أخبار 24”.
أهداف مركز الزوار
وبينت أن المركز يهدف إلى تقديم عروضٍ تفاعلية للتعريف بالحديقة وعناصرها الطبيعية والثقافية والترفيهية، حيثُ تتسع القاعة الرئيسية لتستقبل 230 ضيفًا على مدرجات متعددة، وهي مناسبة للفعاليات والعروض الترفيهية، ويطل المركز على مسطحات خضراء ممتدة، إضافة إلى احتوائه على شرفة واسعة بإطلالة مميزة على الحديقة.
مصمم المركز
وأشارت إلى أن تصميم المركز تم من قبل المعماري “ديفيد أدجاي”، حيث تميز تصميمه بالمزج بين حدود المساحات الداخلية للمركز والمناظر الطبيعية الخارجية للحديقة، والطريقة التي يمكن من خلالها الاستفادة الكاملة من الضوء الطبيعي. ويُذكر أن أدجاي قد تم منحه وسام فارس في عام 2017 من قبل الملكة إليزابيث الثانية، وفاز بالميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية من قبل RIBA في سبتمبر 2021.