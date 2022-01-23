بأكثر من 4 مليارات ريال.. “تصفية” تعلن إتمام أضخم صفقة عقارية في المملكة

أعلنت لجنة المساهمة العقارية “تصفية”، إتمام أضخم صفقة عقارية على مستوى المملكة، بالمزاد العلني، الذي أُقيم بمحافظة الخبر.
وأضافت “تصفية”، أن الصفقة كانت لبيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل، بأكثر من (4) مليارات ريال.
وأكدت اللجنة أن إجراءات الإفراغ ستنجز في أسرع وقت، تمهيدًا لصرف حقوق المساهمين.
يذكر أن مساحة أرض شاطئ القطيف تزيد على (5) ملايين متر مربع في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، مما يجعل إجمالي الأمتار المبيعة من قبل “تصفية” منذ تشكيلها يتخطى حاجز الـ57 مليون متر مربع من أراضي المساهمات في مختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.