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جديد المناطق > اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية
23/01/2022   6:57 م

اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية

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اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وذلك خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي عقد اليوم (الأحد).

وعقد الاجتماع برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر (دولة الرئاسة حالياً)، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، حيث ناقش الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء العمل، والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لمدة 12 شهراً.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، قد وافق في ديسمبر الماضي، على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية، مؤكدا على مضاعفة الجهود وصولا إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025. وفق “أخبار 24”.

اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية

جديد المناطق
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