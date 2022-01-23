“الموارد البشرية” تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن أسرة تسكن بمبنى قيد الإنشاء بالرياض

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأحد)، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول أسرة مكونة من 13 فردًا تسكن في مبنى قيد الإنشاء بالرياض.
وأوضحت أن فريقًا مختصًا من وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض قد باشر الحالة، وتبين له وجود بلاغات سابقة على الأسرة بشأن امتهانهم للتسول، كما أن الأسرة تملك منزلًا في منطقة أخرى، وهي إحدى الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد.
وأضافت أن بعض أبناء الأسرة موظفون وما زالوا على رأس العمل، وقد سبق أن قدمت لهم الوزارة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لظروفهم كافة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة على استكمال الإجراءات التنظيمية بحق رب الأسرة، وذلك لاستغلال الأطفال وحرمانهم من الرعاية اللازمة، موضحة أنها ستقدم جوانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي كافة للمعالين.
ودعت الوزارة الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن الحالات التي تمارس التسول عبر القنوات الرسمية.