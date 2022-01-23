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جديد المحليات > متحدث “الصحة”: نشهد تراجعًا في أعداد الإصابات.. وهذا موقف المحصنين المتعافين من الجرعة التنشيطية
23/01/2022   6:58 م

متحدث “الصحة”: نشهد تراجعًا في أعداد الإصابات.. وهذا موقف المحصنين المتعافين من الجرعة التنشيطية

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أن المملكة تشهد تراجعًا في حالات إصابات كورونا في المملكة، كما أكد أن أعداد الحالات الحرجة أقل بكثير مما كانت عليه في مراحل سابقة من الجائحة، ما يشير إلى فعالية اللقاحات، مشددًا على ضرورة الحرص على التطعيم والحصول على الجرعات التنشيطية.

وأكد أن إجراء فحص PCR يكون حال ظهور الأعراض، كما شدد على أن الحجر الصحي يكون للأشخاص المخالطين من غير المحصنين، موضحًا أن عيادات “تطمن” تخدم الأشخاص الذين يعانون أعراضًا صحية أو وعكة تستلزم القيام بالتقييم الطبي للحالة، وليست في الأساس لإجراء الفحوص المخبرية. وفق “أخبار 24”.

وردًا على سؤال بشأن الجرعة التنشيطية، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن المحصنين بجرعتين الذين أصيبوا بكورونا بإمكانهم الحصول على الجرعة التنشيطية فور تعافيهم.

متحدث “الصحة”: نشهد تراجعًا في أعداد الإصابات.. وهذا موقف المحصنين المتعافين من الجرعة التنشيطية

جديد المحليات
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