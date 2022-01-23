عمرها 67 عاماً.. استمع إلى أقدم تلاوة قرآنيه مسجلة في المدينة المنورة

نشرت وزارة الإعلام مقطعا صوتيا لأقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي للشيخ أحمد الخياري المدني، عمرها 67 عاماً.
وقالت الوزارة إن التلاوة النادرة حصلت عليها دارة الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن عملها في خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وأدبها وتراثها.
وأبانت أن التلاوة تعود إلى سنة 1376هـ، وضمتها الدارة للإدارة العامة للحفظ والإتاحة التي تضم أقسامًا مخصصة للوثائق والمخطوطات والصور والأفلام. وفق “أخبار 24”.
ضمن عملها في خدمة تاريخ #المملكة وجغرافيتها وآدابها وتراثها؛ دارة الملك عبد العزيز تحصل على تلاوة نادرة للشيخ أحمد الخياري المدني. @Darahfoundation pic.twitter.com/3HGavOS9sq
— وزارة الإعلام (@media_ksa) January 21, 2022