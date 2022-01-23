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جديد المناطق > عمرها 67 عاماً.. استمع إلى أقدم تلاوة قرآنيه مسجلة في المدينة المنورة
23/01/2022   6:58 م

عمرها 67 عاماً.. استمع إلى أقدم تلاوة قرآنيه مسجلة في المدينة المنورة

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نشرت وزارة الإعلام مقطعا صوتيا لأقدم تلاوة مسجلة في المدينة المنورة بقراءة الأخوين حمزة والكسائي للشيخ أحمد الخياري المدني، عمرها 67 عاماً.

وقالت الوزارة إن التلاوة النادرة حصلت عليها دارة الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن عملها في خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وأدبها وتراثها.

وأبانت أن التلاوة تعود إلى سنة 1376هـ، وضمتها الدارة للإدارة العامة للحفظ والإتاحة التي تضم أقسامًا مخصصة للوثائق والمخطوطات والصور والأفلام. وفق “أخبار 24”.

عمرها 67 عاماً.. استمع إلى أقدم تلاوة قرآنيه مسجلة في المدينة المنورة

جديد المناطق
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