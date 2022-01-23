“التعليم”: بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص “طب بشري” بفرنسا

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الأحد)، عن بدء التقديم في مسار الاتفاقيات الصحية، ضمن برنامج الإقامة الطبية تخصص “طب بشري” في فرنسا.
وأوضحت أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية متاح حتى يوم الإثنين الموافق 31 يناير 2022م، مبينة أن هناك بعض الاشتراطات والضوابط للتقديم منها حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، مع الانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، و2.80 من 4، و70 من 100.وفق “أخبار 24”.
ودعت الراغبين في التقديم إلى ضرورة إرفاق عدد من المستندات، أبرزها: الهوية الوطنية، جواز السفر، شهادة البكالوريوس في الطب البشري، شهادة إتمام سنة الامتياز، معادلة الشهادة إن كانت من خارج المملكة، السجل الأكاديمي، سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية، إضافةً إلى 3 خطابات توصية.
ويمكن للراغبين التقديم عبر بوابة “سفير” عبر الرابط.