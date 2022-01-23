مجموعة عجلان وإخوانه تستكمل الاستحواذ على مخطط عقاري شرق الرياض بإجمالي مساحة 4 مليون متر مربع بقيمة 2 مليار ريال

أعلنت مجموعة عجلان و إخوانه عن اكتمال صفقة عقارية كبيرة شهدتها مدينة الرياض خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بالاستحواذ على الجزء الثاني من مخطط شرق الرياض على طريق الرياض الدمام ومساحته 000,000,2م2 (مليوني متر مربع) بقيمة بلغت 000,000,600 ريال (ستمائة مليون ريال) تضاف للمرحلة الأولى التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر الماضي ليصبح مساحة المخطط بالكامل 000,000,4م2 (أربعة ملايين متر مربع) وبقيمة إجمالية 000,000,000,2 ريال (أثنان مليار ريال) تشمل البنيه التحتية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي وطرق وارصفة وإنارة وتشجير بالإضافة إلى تخصيص مواقع للمدارس والمستشفيات والحدائق وغيرها من الخدمات العامة وفق أفضل المعايير، وبما يوفر متطلبات جودة الحياة للسكان. وفق “أخبار 24”.
ويضم المخطط الجديد عشرة الاف وحده سكنيه ومن المتوقع إنتهاء تطوير البنيه التحتيه لكامل المخطط خلال 15 شهر ويتزامن معها إنشاء الوحدات السكنية بحيث تسلم أولى الوحدات السكنية خلال 24 شهر من الان.